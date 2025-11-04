تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي في صور وبنت جبيل دعا الى اعتصام صباح غد

أعلنت مجموعات الجنوب في تجمع المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي (منطقة صور وبنت جبيل) في بيان، انه “بسبب اقفال بنك البحر المتوسط – فرع صور وسابقا اقفال فرع النبطية ولم يتبقى في محافظتي الجنوب والنبطية سوى فرع واحد، ندعو الى الى الاعتصام عند التاسعة من صباح غد امام فرع صور تضامنا مع الزملاء وكل الموظفين والمواطنين والذين لهم ارصدة في هذا الفرع والاعتصام سلميا لرفع الصوت وإبقاء الفرع مفتوحا”.

