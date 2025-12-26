افتتاح مباراة للتطوّع في قوى الأمن الدّاخلي لرتبة رقيب متمرّن اختصاصي وعادي

صــــدر عـن المديـريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلــي ـ شعبــة العلاقـات العامّــة البــلاغ التّالــي

تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن حاجتها لتطويع رقباء متمرّنين اختصاصيّين وعاديّين بطريقة المباراة، من بين المدنيين الذّكور (عازب- أرمل أو مطلّق من دون أولاد)، والعسكريّين الذّكور والإناث

للاطّلاع على الشّروط والمستندات المطلوبة، يرجى زيارة الموقع الالكتروني العائد للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي على الرابط التالي

https://isf.gov.lb/ar/news

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.