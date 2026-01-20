إنقاذ شبان ضلوا طريقهم في تضاريس وعرة بين قهمز ونهر الدهب

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “ضل ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر طريقهم أثناء ممارستهم رياضة المشي الجبلي (Hiking) في المنطقة الواقعة بين بلدة قهمز وخراج نهر الدهب – كسروان، وسط تضاريس جبلية وعرة وتكوّن طبقة من الجليد، فاتصلوا بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم ١٢٥ طلبًا للمساعدة.

نفذت فرق الدفاع المدني عمليات البحث في المنطقة، إلى أن تم العثور عليهم، قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، ونقلهم إلى نقطة آمنة، وهم في صحة جيدة”.

