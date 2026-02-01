لبنانفيديو

بالفيديو: استهداف جرافة في قناريت بخمسة صواريخ

Published: hour واحدة ago
قناريت

استهدف الطيران المسير جرافة في بلدة قناريت قضاء صيدا بخمسة صواريخ اثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الاخير على البلدة، الفيديو:

