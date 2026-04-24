قماطي: لا تفاوض مباشر مع إسرائيل ونحذّر من حرب مفتوحة إذا سقطت الهدنة

شدّد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي على أنّ الحزب “لن يقبل بتكريس إسرائيل”، معتبرًا أنّ أي نتائج للمفاوضات لن تغيّر هذا الموقف.

وقال قماطي في مقابلة مع “التلفزيون العربي”: “لن نقبل بتكريس إسرائيل بغض النظر عمّا تفرزه أي مفاوضات”، مشيرًا إلى أنّ “المفاوضات المباشرة تعني الاعتراف بالعدو الذي يقتل شعبنا”.

وأضاف: “قررنا عدم العودة إلى مساحة يُعتدى علينا فيها من دون رد”، لافتًا إلى أنّ “المقاومة تقاتل اليوم على أرضها تحت سقف الهدنة”.

وفي سياق متصل، انتقد قماطي أداء السلطة اللبنانية، معتبرًا أنّها “تذهب إلى المفاوضات من دون أي ورقة قوة”.

وحذّر من أنّ “انتهاء الهدنة سيؤدي إلى حرب مفتوحة”، في إشارة إلى احتمال تصعيد واسع في المرحلة المقبلة.

تأتي تصريحات قماطي في ظل توازن دقيق بين الهدنة القائمة والتصعيد الميداني جنوب لبنان، حيث تستمر المواجهات بشكل متقطع، بالتوازي مع مساعٍ دبلوماسية لإطلاق مسار تفاوضي.

ويعكس موقف حزب الله رفضه لأي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل، في مقابل توجه رسمي لبناني للاستفادة من الوساطات الدولية لاحتواء التصعيد.

كما أنّ الحديث عن “القتال تحت سقف الهدنة” يعكس واقعًا ميدانيًا معقّدًا، حيث تتكرر الخروقات من الجانبين، ما يضع الاتفاق أمام تحديات جدية.

في المقابل، يثير التحذير من “حرب مفتوحة” مخاوف من انهيار التهدئة، خصوصًا في ظل التصعيد الإقليمي الأوسع، ما يجعل المرحلة الحالية شديدة الحساسية على المستويين السياسي والعسكري.

