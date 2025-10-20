قل لا للعنف دشّنت مشروع “كسوة الشتاء” في بيروت دعمًا للعائلات الأكثر احتياجًا

أطلقت جمعية “قل لا للعنف” مشروع “كسوة الشتاء” في بيروت، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قيم التضامن الإنساني والاجتماعي، ووزعت ملابس شتوية على العائلات الأكثر احتياجًا، بهدف التخفيف من معاناة الأسر المتعففة مع اقتراب فصل الشتاء وظروفه القاسية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنفّذها الجمعية في مختلف المناطق تأكيدًا لرسالتها في الوقوف إلى جانب الفئات المهمّشة والمتضرّرة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

‎وأكدت ممثلة الجمعية الإعلامية لينا دبسي أن “هذه المبادرة تجسّد التزام الجمعية الدائم خدمة الإنسان دون تمييز”، مشددةً على “أهمية التكاتف الاجتماعي في هذه المرحلة الحساسة”.

وقالت:”من واجبنا أن نكون إلى جانب أهلنا في بيروت وكل لبنان. كسوة الشتاء ليست مجرد ملابس، بل رسالة دفء ومحبّة نوجّهها لكل من يحتاج الدعم. نحن نؤمن أن الخير يبدأ بخطوة، وأن التكافل بين الناس هو السبيل لتجاوز الأزمات”، مؤكدة “استمرار الجمعية في إطلاق المشاريع والمبادرات الإنسانية خلال الفترة المقبلة، لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات اللبنانية المحتاجة”.

