قطع طريق الفنار – العمارية احتجاجاً على الاعتداء على كاهن الرعية

قطع عدد من أهالي منطقة الفنار العمارية الطريق العام، احتجاجًا على ما قالوا إنه اعتداء تعرّض له كاهن الرعية الخوري ربيع من قبل عناصر قادمة من منطقة الزعيترية، ما أثار حالة من التوتر والغضب في المنطقة.

وأفادت مندوبتنا بأن المحتجين عمدوا إلى إقفال الطريق بالسيارات، مطالبين الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء وتوقيفهم، مؤكدين رفضهم ” الامن بالتراضي”، و لأي تعدٍّ على الرموز الدينية أو على أبناء المنطقة.

في المقابل، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعملت على متابعة الوضع والسعي لإعادة فتح الطريق، وسط دعوات للتهدئة وضبط النفس ومنع تفاقم الإشكال.

