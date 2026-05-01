قطع طرقات في الجميزة لمدة 15 يومًا… هذا هو السبب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تنفيذ تدابير سير مؤقتة في منطقة الجميزة، تشمل قطع عدد من الطرقات وتحويل حركة المرور، وذلك بالتزامن مع أعمال صيانة تقوم بها بلدية بيروت بهدف تأهيل البنية التحتية وتنظيم السير.

وأوضحت شعبة العلاقات العامة أن الأشغال ستشمل الطريق الممتد من تقاطع جورج حدّاد (مطعم Chez Paul) وصولًا إلى كنيسة مار أنطونيوس، على أن تبدأ الأعمال اعتبارًا من 1 أيار 2026 ولمدة 15 يومًا متواصلة.

وبحسب البيان، سيتم قطع السير كليًا في المقطع المذكور طوال فترة الأشغال، مع اعتماد تحويلات مرورية بديلة، أبرزها:

تحويل السير نزولًا من شارع جورج حدّاد باتجاه بيت الكتائب

تحويل السير صعودًا عند تقاطع برج الغزال

ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات العناصر الأمنية ولافتات السير التوجيهية، لما لذلك من دور في تسهيل حركة المرور والحد من الازدحام، خصوصًا أن المنطقة تُعد من أكثر المناطق حيوية وتشهد كثافة مرورية يومية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لإعادة تأهيل شوارع العاصمة، في ظل تضرر البنى التحتية، ما يفرض اتخاذ تدابير مرحلية لضمان سلامة السير واستمراريته خلال فترة الأشغال.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.