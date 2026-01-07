استهداف مباشر لآلية مدنية في قضاء بنت جبيل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيّرة معادية استهدفت فجرًا جرافة في محيط حيّ أبو اللبن في بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الاستهداف في ساعات الفجر، ما أدى إلى تضرر الجرافة، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية حتى الساعة.

ويأتي هذا التطور في إطار التصعيد الأمني المتواصل في القرى الحدودية الجنوبية، وسط ترقّب لمستجدات الوضع الميداني.

