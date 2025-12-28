لبنان

القوات اللبنانية تنشر روح العيد في قرطبا عبر نشاط ترفيهي للأطفال

Published: dayين ago
قرطبا

نظّم مركز قرطبا في منطقة جبيل التابع لحزب “القوات اللبنانية” حفلاً ترفيهيًا للأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في صالون كاتدرائية مار إلياس الرعائية – قرطبا.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وشهد الحفل مجموعة من النشاطات والعروض الترفيهية التي قدمتها فرقة Kids M Animation، والتي أسعدت الأطفال وأضفت أجواء من البهجة والمرح.

وألقى رئيس المركز أنطوان عيد كلمة هنّأ فيها الأطفال بالعيد، مؤكّدًا أنّ الاحتفال بولادة يسوع الطفل يعكس رسالة المحبّة والسلام والفرح، وأنّ الميلاد هو مناسبة للمشاركة ومساعدة الآخرين.

وفي ختام الحفل، قدّم عيد وبابا نويل هدايا وتذكارات للأطفال، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح العيد ولمّ شمل العائلات حول قيم المحبّة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى