القوات اللبنانية تنشر روح العيد في قرطبا عبر نشاط ترفيهي للأطفال

نظّم مركز قرطبا في منطقة جبيل التابع لحزب “القوات اللبنانية” حفلاً ترفيهيًا للأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في صالون كاتدرائية مار إلياس الرعائية – قرطبا.

وشهد الحفل مجموعة من النشاطات والعروض الترفيهية التي قدمتها فرقة Kids M Animation، والتي أسعدت الأطفال وأضفت أجواء من البهجة والمرح.

وألقى رئيس المركز أنطوان عيد كلمة هنّأ فيها الأطفال بالعيد، مؤكّدًا أنّ الاحتفال بولادة يسوع الطفل يعكس رسالة المحبّة والسلام والفرح، وأنّ الميلاد هو مناسبة للمشاركة ومساعدة الآخرين.

وفي ختام الحفل، قدّم عيد وبابا نويل هدايا وتذكارات للأطفال، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح العيد ولمّ شمل العائلات حول قيم المحبّة.

