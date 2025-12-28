كريستيان نجّار تحيي ريسيتالًا ميلاديًا مؤثّرًا في قرطبا

نظّمت رعيّة كنيسة سيّدة الحرزمانيّة في بلدة قرطبا ريسيتالًا ميلاديًا مميّزًا، أحيته المرنّمة كريستيان نجّار، بمرافقة المؤلّف الموسيقي فادي أبي هاشم، وذلك في كنيسة السيّدة.

حضر الريسيتال كاهنا الرعيّة الأبوان شربل شليطا وروني بو غاريوس، إلى جانب عائلات شهداء فوج إطفاء بيروت: شربل كرم، شربل نجيب حتّي، وجو نون، ورئيس النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي في قرطبا جورج كرم، إضافةً إلى حشد من الفاعليات وأهالي البلدة.

وقدّمت نجّار باقة من التراتيل الميلاديّة احتفالًا بميلاد الطفل يسوع المسيح، فغمرت الكنيسة أجواء روحيّة مليئة بالإيمان والخشوع والفرح.

واختُتم الريسيتال بلقاء ميلادي وضيافة العيد في قاعة الرعيّة.

