قبلان: لبنان يواجه أخطر المراحل

أطلق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان مواقف سياسية حادة، انتقد فيها السلطة اللبنانية بشدة واعتبر أنها تتصرف “كموظف ضعيف” وتخضع للضغوط الخارجية، على حد تعبيره.

وقال إن ما يجري في المنطقة يعكس “تحولات كبرى” بعد الحرب، داعياً إلى تفاهمات إقليمية بين دول مثل السعودية وإيران وتركيا ومصر، معتبراً أنها أساس لاستقرار الشرق الأوسط.

كما شدد على أن حماية لبنان، بحسب رأيه، تمر عبر “الشراكة الوطنية” و”دور المقاومة والجيش”، رافضاً أي توجهات يعتبرها مساساً بالسيادة أو انحيازاً للخارج.

واعتبر قبلان أن لبنان يواجه أخطاراً وجودية في ظل ما وصفه بصراعات إقليمية ودولية مفتوحة، داعياً إلى “تحرك وطني” لمنع ما سماه الانزلاق نحو الانهيار.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.