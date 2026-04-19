قبلان: “الخطّ الأصفر” لا قيمة له.. والمقاومة حاضرة ميدانياً

انتقد المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان ما وصفه بـ”دعاية الخطّ الأصفر”، معتبراً أنّها بلا قيمة ميدانية، ومؤكداً أنّ عناصر المقاومة ما زالوا موجودين في عدد من البلدات الجنوبية مثل الخيام وبنت جبيل.

وفي بيان له، شدّد قبلان على أنّ ما تقوم به بعض السلطات في لبنان يشكّل إساءة للتضحيات الوطنية، واعتبر أنّ أي رهان على إضعاف المقاومة أو خلق صراع داخلي هو “مشروع كارثي” محكوم بالفشل. كما شبّه أي مغامرة سياسية غير محسوبة بمصير نابليون بونابرت.

وأكد أنّ لبنان “دولة ذات سيادة وخطوط حمراء وطنية”، مشيراً إلى أنّ الجيش اللبناني سيبقى مؤسسة وطنية، وأنّ أي تهديد لشرعيته سيواجه برفض شعبي واسع.

وختم قبلان بالتأكيد على أنّ حماية لبنان تتطلب التمسك بالمقاومة والجيش والسلم الأهلي، محذّراً من أنّ تجاوز هذه الثوابت قد يضع البلاد أمام مخاطر كبيرة.

