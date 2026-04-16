تحذير أمني عاجل من صفحة مشبوهة تستهدف اللبنانيين عبر فيسبوك

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:” تحذر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من التفاعل مع صفحة مشبوهة على موقع “فيسبوك” تحمل اسم CSTO والتي كان اسمها سابقاً FGIH قبل تاريخ 20/12/2020. كما تطلب المديرية من المواطنين عدم التفاعل مع هذه الصفحة أو تزويدها بأي معلومات شخصية، تجنباً للوقوع في فخ التجنيد الإلكتروني المشبوه”.

