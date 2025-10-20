فصيلة جبيل توقف شقيقين بتهمة الصيد الجائر باستخدام الشباك

صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي:

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد غير القانوني، وحماية الطيور المهاجرة، والحفاظ على التوازن البيئي، أوقفت دورية من فصيلة جبيل في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 15-10- 2025، في محلة الريحانة، الشقيقَين

خ. ج. (مواليد عام 1979، لبناني)

س. ج. (مواليد عام 1982، لبناني)

وذلك لقيامهما بصيد الطيور، ولاسيّما باستخدام الشباك، التي تُعد من أكثر وسائل الصيد خطورة، نظرًا لما تُلحقه من مجازر بالطيور وأضرار جسيمة بالتوازن البيئي

بتفتيشهما، تم ضبط بحوزتهما ما يلي

ستة وعشرون طائرًا نافقًا

خمسة طيور حيّة داخل أقفاص

بندقيتا صيد

أجهزة إلكترونية تصدر أصواتًا لجذب الطيور

جهاز إلكتروني مخصّص لجذب طيور المطوّق

شبكتان بقياس 2×10 متر

شبكة واحدة بقياس 2×15 متر

تم إطلاق سراح الطيور المحتجزة في إحدى المحميات، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً على إشارة القضاء المختص

