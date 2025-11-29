شخصيات بارزة تجتمع في فردان لافتتاح مقر الطوارئ المدني

احتفلت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” بافتتاح مقرها الجديد في شارع فردان – بيروت، في حضور الرئيس تمام سلام ممثلا بنجله صائب سلام، الرئيس سعد الحريري وأمين عام “تيار المستقبل” احمد الحريري ممثلين بمنسق عام بيروت محمد يموت، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلا بالمونسنيور عبدو ابو كسم، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا بالشيخ بلال ملّا، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ممثلا بالدكتور محمد رزق، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى ممثلا بالشيخ سهيل ابو غنام، قائد الجيش العماد رودولف هيكل ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي ممثلين بالعميد انطوان الفتى، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله ممثلا بمساعد قائد شرطة بيروت العميد فادي الحلاني، مدير عام امن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندوس ممثلا بالنقيب فراس عويدات، مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير ممثلا بالرائد الياس سعد، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي ممثلا بالنقيب فراس منذر، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، اعضاء مجلس الامناء في الهيئة.

بعد النشيد الوطني كانت كلمة للنائب الاول لرئيس الهيئة غسان ماجد عويدات رحّب فيها بالحضور، وعدّد إنجازات الهيئة ونشاطاتها على مدى السنوات الماضية اكان مباشرة مع الناس، او مع المؤسسات الرسمية والامنية، مؤكدا “الاستمرار بالمبادرات وأن المقر الجديد هو مقر للناس ولخدمة الناس كما سابقه”.

ثم كانت كلمة رئيس الهيئة ايلي صليبا أكّد فيها ان “المقر الجديد هو لنكون في قلب العاصمة بيروت بكل ما ترمز اليه العاصمة من وحدة وعيش مشترك ، ولنكون الى جانب كل الناس في كل الظروف كما اعتدنا ان نكون دائما”. وشدد على ان “العمل الاجتماعي والخيري منفصل تماما عن العمل السياسي وهو واجب علينا تجاه مجتمعنا، ونحن كنا ولا زلنا وسنبقى الى جانب الدولة ومؤسساتها، وان العلاقة بيننا وبين المؤسسات هي علاقة تكاملية.

