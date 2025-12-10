لبنان
اختفاء فاطمة فليفل من الأشرفية.. التحقيقات مستمرة والعائلة تناشد
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:
فاطمة الزهراء طلال فليفل (مواليد 2009، لبنانيّة)
التي غادرت منزل والدتها الكائن في الأشرفيّة إلى جهة مجهولة بتاريخ 20-11-2025، ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بشعبة المعلومات- فرع معلومات بيروت على رقم الهاتف 307728-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
