اختفاء فاطمة فليفل من الأشرفية.. التحقيقات مستمرة والعائلة تناشد

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:

فاطمة الزهراء طلال فليفل (مواليد 2009، لبنانيّة)

التي غادرت منزل والدتها الكائن في الأشرفيّة إلى جهة مجهولة بتاريخ 20-11-2025، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بشعبة المعلومات- فرع معلومات بيروت على رقم الهاتف 307728-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

