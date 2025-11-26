فارس سعيد: اختيار أمين عام مسيحي للجامعة العربية يؤكد الطابع المدني ويشجّع بقاء المسيحيين في المنطقة

كتب رئيس لقاء سيدة الجبل والنائب السابق الدكتور فارس سعيد عبر منصة “اكس”، معبّرًا عن اقتراح جديد لزيادة التوازن المدني في الجامعة العربية:

سأل سعيد: “لماذا لا يكون الأمين العام لجامعة الدول العربيّة مسيحيًا من أي بلد عربي، بما يؤكدّ الطابع المدني للجامعة، ويظهر أن العروبة ليست دينية؟”

وأشار إلى أن هذا الاقتراح يهدف أيضًا إلى تشجيع المسيحيين على البقاء في المنطقة، بعد أن شهدت نسبة حضورهم تراجعًا كبيرًا منذ اندلاع الثورات العربية، معتبراً أن خطوة كهذه قد تساهم في تعزيز الحوار بين ضفتي المتوسط من موقع ثقافي بعيد عن الانقسامات الطائفية والدينية.

وأكد سعيد أن وجود أمين عام مسيحي يمكن أن يكون رسالة رمزية قوية للمساواة، ولتعزيز مشاركة المسيحيين العرب في الشأن العام، ودعم التنوع الثقافي داخل الجامعة العربية وخارجها، بما يساهم في ردم الهوّة بين الثقافات والحضارات المختلفة.

وأضاف أن الهدف من هذا الاقتراح ليس مجرد رمزية، بل إعطاء دور عملي للمسيحيين في الشأن العربي الرسمي، ودعم تعزيز فكرة أن العروبة تمثل هوية وطنية جامعة وليست حكرًا على دين محدد.

