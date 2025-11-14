فارس سعيد: التمسّك بالطائف هو الردّ على مطالب الحزب

كتب رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد عبر منصة “إكس” أنّ حزب الله يسعى للحصول على مكاسب سياسية ودستورية مقابل سلاحه، معتبرًا أن الردّ الأمثل هو التمسّك باتفاق الطائف كما هو دون أي تعديل.

وتوجّه سعيد برسالة واضحة إلى الموارنة، قائلاً: “كانت النصيحة بجمل”، في إشارة إلى ضرورة عدم الدخول في أي مقايضات سياسية قد تمسّ بالتوازنات الدستورية الحالية.

