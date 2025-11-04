لبنان

فادي مرتينوس يوضح: مركز الأمن العام في قرطبا مستمر في عمله كالمعتاد

Published: 10 hours ago
فادي مرتينوس

أكد رئيس اتحاد بلديات جبيل ورئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس أنّ ما يتمّ تداوله حول إقفال مركز الأمن العام في قرطبا لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

وأشار مرتينوس في بيان إلى أنّ “المركز يواصل تقديم خدماته كالمعتاد، ولم يصدر أي قرار رسمي بإقفاله”، موضحاً أنّ إنشاء المركز جاء ثمرة تعاون بين البلدية وعدد من الفاعليات الرسمية والأهلية لخدمة أبناء قرطبا وبلدات جرود جبيل.

وأضاف أنّه “بعد سلسلة اتصالات مع الجهات المعنية في المديرية العامة للأمن العام، تبيّن بوضوح أن كل ما يُنشر بهذا الخصوص مجرد شائعات”، داعياً الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة.

وختم مرتينوس معرباً عن تقديره للمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على دعمه الدائم وحرصه على استمرار عمل المراكز الأمنية وتسهيل معاملات المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.

