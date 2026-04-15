غرفة عمليات ادارة الكوارث جنوبا: 91 الف نازح في صيدا صور وجزين

سجل عداد غرفة عمليات ادارة الكوارث والازمات في محافظة الجنوب، في بيان، “آخر تحديث لمعطياته المواكبة لحركة نزوح الجنوبيين من قراهم جراء الاعتداءات الاسرائيلية واماكن احتضانهم، حيث بلغ عدد مراكز الايواء 85 مركزا موزعة على اقضيتها: صيدا 53 مركزاً تضم 5369 عائلة ما يعادل 19582فردا،في جزين 17مركز وتحتضن 739 عائلة ما يقارب2500 فرداً ،اما في صور فقد ضمت 15 مركزاً اتسعت ل960 عائلة ما يعادل3615 فرد، فيما شكل عدد المتواجدين في المنازل في مدينة صيدا وشرقها وقضاء جزين نحو 16الف عائلة ما يعادل 68 الف فرد . وقدر عدد النازحين الاجمالي بنحو 91 الفاً.

ورغم استمرار الاعتداءات على مدى ثلاثة واربعين يوماً ، الا انها لم تنل من عزيمة وارادة فريق العاملين في غرفة العمليات بقيادة رئيسها المحافظ منصور ضو في المضي قدماً نحو تلبية جميع احتياجات الاهالي النازحين اللوجستية والاجتماعية والصحية ضمن الامكانات المتاحة، سواء اكانوا في مراكز الايواء او في المنازل

وعلى الصعيد الصحي فقد تابع فريق الغرفة مسار الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للنازحين في مراكز الايواء وخارجها ضمن اقضية المحافظة في صيدا صور وجزين عبر منسقتها لمراكز الرعاية الصحية الاولية في الجنوب فاتن مصطفى

وتركز تقديم الخدمات اضافة لمراكز الايواء في 26 مستوصفاً و18 مركزاً للرعاية الصحية الاولية على صعيد اقضية المحافظة ، كما خصصت 29 عيادة نقالة مجهزة ب34 فريقاً لمعاينة المرضى، كما يتم تنظيم جولات طبية للعيادات النقالة بالتعاون مع بلديات البلدات لتغطية الحاجات الطبية للنازحين”.

