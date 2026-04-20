غارة إسرائيلية تستهدف منصة صواريخ في قلاوية جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ الجيش نفّذ خلال ساعات الليل غارة جوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في بلدة قلاوية جنوب لبنان.

وأوضح أنّ المنصة كانت مجهّزة وجاهزة للإطلاق، معتبرًا أنّها شكّلت تهديدًا مباشرًا للقوات الإسرائيلية وبلدات الشمال، ما استدعى استهدافها لإزالة الخطر.

وأضاف أنّ الجيش سيواصل اتخاذ ما وصفها بـ”الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس”، مشيرًا إلى استمرار العمليات العسكرية في المناطق التي ينشط فيها، بهدف منع أي تهديدات أمنية محتملة.

