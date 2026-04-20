لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف منصة صواريخ في قلاوية جنوب لبنان

Published: 3 hours ago
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ الجيش نفّذ خلال ساعات الليل غارة جوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في بلدة قلاوية جنوب لبنان.
وأوضح أنّ المنصة كانت مجهّزة وجاهزة للإطلاق، معتبرًا أنّها شكّلت تهديدًا مباشرًا للقوات الإسرائيلية وبلدات الشمال، ما استدعى استهدافها لإزالة الخطر.
وأضاف أنّ الجيش سيواصل اتخاذ ما وصفها بـ”الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس”، مشيرًا إلى استمرار العمليات العسكرية في المناطق التي ينشط فيها، بهدف منع أي تهديدات أمنية محتملة.

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

زر الذهاب إلى الأعلى