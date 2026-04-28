غارات على تبنين وكفرا ومحيط صور واستهداف دراجة نارية في المنصوري

شنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات استهدفت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، كما أغار على بلدة كفرا في القضاء نفسه، وسط استمرار تحليق الطائرات المعادية وتنفيذها غارات متتالية على عدد من البلدات التي هددها في المنطقة.

كما استهدفت مسيّرة معادية دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري على الطريق الساحلي المؤدي إلى الناقورة في قضاء صور.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.