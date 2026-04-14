غارات على بلدات في قضاء بنت جبيل ومرجعيون ومواجهات ضارية بين عناصر الحزب والجيش الاسرائيلي في بنت جبيل

شن الطيران الحربي الاسرائيلي اعتبارا من بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت مدينة بنت جبيل ، وبلدات برعشيت، كفردونين، خربة سلم، برعشيت، برج قلاويه، حاريص في قضاء بنت جبيل ، وعلى تولين وقبريخا في قضاء مرجعيون.

وبالتزامن، سجل قصف مدفعي عنيف ومركز على مدينة بنت جبيل وبلدة كونين

الى ذلك، تسمع اصوات رصاص بشكل متقطع وقذائف صاروخيه في مدينة بنت جبيل ناجمة عن مواجهات ضارية بين عناصر “حزب الله ” والجيش الاسرائيلي.

