غارات على النبطية ومحيطها تستهدف مواقع الحزب وتخلّف أضراراً جسيمة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة حرش علي الطاهر بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وأضرار واسعة في الممتلكات.

وفي بيان رسمي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ الغارات استهدفت موقعاً يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في منطقة سلسلة جبال البوفور جنوب لبنان، موضحاً أنّ الضربات طالت وسائل قتالية ومبانٍ عسكرية إضافةً إلى بنى تحت الأرض.

وأضاف أدرعي أنّ نشاط حزب الله في الموقع المستهدف يشكّل “انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”، مؤكداً أنّ الجيش الإسرائيلي “سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يطال إسرائيل”.

في موازاة ذلك، أفادت مصادر محلية أنّ طائرات مسيّرة إسرائيلية حلّقت على علو منخفض فوق مدينة النبطية وضواحيها، فيما نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط بالرشاشات من مركز رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا

