قرية صيدا الميلادية تنطلق بحضور غادة أيوب وفعاليات روحية

شاركت عضو تكتل “الجمهورية القوية ” النائبة غادة أيوب في حفل افتتاح “قرية صيدا الميلادية” التي أقامتها بلدية صيدا بالتعاون مع أساقفة المدينة راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار وراعي ابرشية صيدا وصور وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران الياس الكفوري وتضمنت street festival.

وتمتد فعاليات “قرية صيدا الميلادية” على مدى 5 أيام لغاية 22 كانون الأول الجاري، وذلك في باحة كنيسة مار نقولا للروم الكاثوليك الكائنة في وسط سوق صيدا التجاري.

كما تخلل الاحتفال إضاءة الشجرة الميلادية في حضور جمع كبير من الفاعليات والشخصيات الروحية والزمنية وحشد من المواطنين من صيدا والجوار ومناطق مختلفة.

