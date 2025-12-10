غادة أيوب تنتقد تحويل أموال الاحتياطي.. وتتهم الثنائي بفرض اقتطاع جديد

كتبت عضو تكتل “الجمهورية القوية”‏ النائبة غادة أيوب عبر “x”:

“دويلة تفرض “اقتطاع اموال المواطنين” لتمويل إعادة الإعمار، وتدعي أنّه واجب والتزام. نعم، وبكل بساطة، وفي حضور وزير المال، تمّ اليوم في لجنة المال والموازنة الضغط من قبل الثنائي لنقل 200 مليون دولار وأكثر من احتياطي الموازنة إلى مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، لدفع جزء من مستحقات إعادة الإعمار، خلافاً لقرار الحكومة بإنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار، الذي يجب أن يكون بإشراف دولي وبتمويل خارجي، لا من الإيرادات المحصلة من جيوب اللبنانيين. وذلك في وقت يفترض أن تكون الأولوية الآن لتعزيز قدرات الجيش اللبناني كي يتمكن من فرض الاستقرار، والحدّ من التصعيد، ووقف الحرب لعودة المواطنين الآمنة”.

وسألت: “أين الحكومة من هذا الالتفاف على صندوق النقد والمجتمع الدولي؟

أين الحكومة من الصرخات المحقّة والموجعة للعسكريين، والمعلمين، والموظفين الإداريين، والمتقاعدين، وكلّ من تُقتطع الضرائب من جيوبهم الممزّقة، لتحسين معاشاتهم والنظر في تعويضاتهم؟

أين الحكومة من هذا الإجحاف والظلم الواقع على القطاع العام، بسبب غياب الحلول الجذرية للأزمات المتلاحقة، وبفعل تداعيات حربٍ مسانِدة بدأها ‎#حزب_الله الله و ‎#ايران على أرضنا، ولا تزال مستمرة بتداعياتها حتى الآن، من تهجير واحتلال وموت ودمار؟”

