غادة أيوب تعزز العلاقات البرلمانية اللبنانية في منتدى الدوحة 2025

شاركت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، في منتدى الدوحة 2025، بنسخته الثالثة والعشرين تحت شعار “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”، حيث حضرت جلسات حوارية وشاركت في مناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقت عددًا من النواب الاجانب والمسؤولين والدبلوماسيين، وكان عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والازمات التي يمر بها.

وبحثت أيوب مع المسؤولين الأجانب في تعزيز العلاقات البرلمانية بين لبنان والدول المشاركة، وعرضت للاصلاحات المنتظرة من الحكومة اللبنانية، أبرزها قانون الفجوة المالية، كخطوة نحو التنمية والاستقرار الاقتصادي الى جانب الجهود المبذولة لإرساء السلم والاستقرار على المستويات كافة.

