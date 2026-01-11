أحد المطلوبين بجرائم سرقة تردّد إلى بلدة الباروك، وفصيلة عين زحلتا ترصده وتلقي القبض عليه

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة عين زحلتا ضمن سرية بيت الدين في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود أحد المطلوبين في محلة الباروك وتردّده إلى محل إقامة اتّخذه فيها، وبنتيجة المتابعة، تمّ تحديد مكان وجوده وكشف هويّته، ويدعى

– ر. ح. (مواليد عام 1974، لبناني)

بتاريخ 8-1-2026، قامت قوّة من الفصيلة بمداهمة المكان المذكور وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /4/ ملاحقات عدلية بجرائم سرقة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختص.

