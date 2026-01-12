لبنانفيديو

بالفيديو: مسيّرة ألقت قنبلتين على سطح قرميد مبنى عين العديسة

Published: 10 hours ago
عين العديسة

ألقت مسيّرة من نوع كواد كابتر ليلا، قنبلتين على سطح قرميد لمبنى عين العديسة مما تسبب بأضرار جسيمة في المكان، الفيديو:

