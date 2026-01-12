بالفيديو: مسيّرة ألقت قنبلتين على سطح قرميد مبنى عين العديسة

\n\n\n\n\n\u0623\u0644\u0642\u062a \u0645\u0633\u064a\u0651\u0631\u0629 \u0645\u0646 \u0646\u0648\u0639 \u0643\u0648\u0627\u062f \u0643\u0627\u0628\u062a\u0631 \u0644\u064a\u0644\u0627\u060c \u0642\u0646\u0628\u0644\u062a\u064a\u0646 \u0639\u0644\u0649 \u0633\u0637\u062d \u0642\u0631\u0645\u064a\u062f \u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 \u0639\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0639\u062f\u064a\u0633\u0629 \u0645\u0645\u0627 \u062a\u0633\u0628\u0628 \u0628\u0623\u0636\u0631\u0627\u0631 \u062c\u0633\u064a\u0645\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0643\u0627\u0646\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648: \n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2010609622730641746\n\n