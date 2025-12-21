مسيرة سيارة ميلادية في عين الدلب – الزهراني

أقام نادي عين الدلب الرياضي الثقافي مسيرة سيارة ميلادية، جابت شوارع وبلدات شرق صيدا، وسط أجواء من الفرح والبهجة، ومشاركة واسعة من الأطفال والشباب وعدد من أهالي بلدة عين الدلب.

وانطلقت المسيرة بزينة ميلادية وأغانٍ احتفالية، رافعةً شعارات العيد وقيمه الروحية والإنسانية، ولاقت ترحيباً لافتاً من أبناء البلدات المجاورة الذين تفاعلوا معها، معبّرين عن فرحتهم بهذه المبادرة التي أعادت إلى الشوارع روح العيد والرجاء.



وشارك في مواكبة المسيرة الجيش اللبناني، ما ساهم في تأمين السلامة وتنظيم الحركة، وأضفى جواً من الطمأنينة، في مشهد عكس التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.



وشكّل حضور بابا نويل محطة فرح خاصة للأطفال، حيث توقّف المشاركون في عدد من البلدات، فالتقط الأولاد والأهالي الصور التذكارية، بأجواء عائلية دافئة جسّدت معنى العيد الحقيقي.



وتأتي هذه المبادرة في إطار النشاطات الاجتماعية والثقافية التي ينفّذها نادي عين الدلب الرياضي الثقافي، تأكيداً على دوره في تعزيز الروابط الاجتماعية، ونشر الفرح، وإحياء المناسبات الوطنية والدينية بروح جامعة، رغم كل الظروف الصعبة.

