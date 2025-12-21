لبنان

قنابل مضيئة فوق عيترون

عيترون

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الجيش الاسرائيلي اطلق قنابل مضيئة فوق عيترون في المنطقة الشرقية.

