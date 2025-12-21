قنابل مضيئة فوق عيترون

\n\n\n\n\n\u0623\u0641\u0627\u062f\u062a "\u0627\u0644\u0648\u0643\u0627\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645" \u0623\u0646 \u0627\u0644\u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u064a\u0644\u064a \u0627\u0637\u0644\u0642 \u0642\u0646\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0636\u064a\u0626\u0629 \u0641\u0648\u0642 \u0639\u064a\u062a\u0631\u0648\u0646 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0642\u064a\u0629.\n