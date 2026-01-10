لبنانفيديو

بالفيديو: مناشير تتضمن تهديدات للاهالي فوق عيتا الشعب

عيتا الشعب

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن مسيرة اسرائيلية القت مناشير تتضمن تهديدات للاهالي، فوق بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، الفيديو:

