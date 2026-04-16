عون يتلقى اتصالاً من روبيو: دعم أميركي متواصل لوقف إطلاق النار في لبنان

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، شكره خلاله على الجهود التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، ودعمها للبنان على مختلف المستويات.

من جهته، أكد روبيو استمرار المساعي الأميركية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار، تمهيداً لإحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان، مشدداً على دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون.

