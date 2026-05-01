عون يبلّغ السفير الأميركي موقف لبنان من لقاء نتنياهو

في تطور سياسي لافت، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير الأميركي في بيروت أن الحديث عن أي لقاء مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال “سابقًا لأوانه”، وأنه لا يمكن الوصول إليه إلا في ختام مسار تفاوضي متكامل.

وبحسب معلومات صحفية، فإن هذا المسار يجب أن يبدأ بوقف فعلي لإطلاق النار، ثم الانتقال إلى مفاوضات عبر وفود رسمية، تتناول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وتحرير الأسرى، وترسيم الحدود، وصولًا إلى ترتيبات أمنية دائمة على جانبي الحدود.

المصادر أشارت إلى أن الجانب الأميركي أبدى تفهّمًا للموقف اللبناني، في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية، وسط دعم عربي واضح للمسار التفاوضي، وترقّب لمرحلة جديدة من الحراك السياسي مع عودة السفير الأميركي إلى بيروت.

كما أكدت مصادر مطلعة أن أي تقدم فعلي في الملف مرتبط أولًا بوقف إطلاق نار حقيقي قبل الدخول في أي خطوات تفاوضية إضافية.

