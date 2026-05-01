عون في عيد العمال: انتم دعامة الوطن

حيّا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العمال في عيدهم، مثنيا على جهودهم اليومية وتضحياتهم المستمرة في سبيل بناء الوطن وصون كرامته.

وقال في هذه المناسبة: “لقد مرّ وطننا، ولا يزال، بظروف قاسية واستثنائية، أثقلت كاهل كلّ مواطن، وكان للعمال النصيب الأكبر من هذه المعاناة. إنني أُدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجهونها، من ضيق العيش إلى تقلّبات الأوضاع الاقتصادية، وما خلّفته الأزمات المتلاحقة من ضغوط على حياتكم اليومية. ورغم ذلك، أثبتم صمودًا نادرًا وإصرارًا على العمل والإنتاج، فكنتم ولا تزالون الدعامة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد لبنان.”

وأضاف الرئيس عون: “لقد عملنا، بالتعاون مع الحكومة، على إطلاق مسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، قبل أن تعصف الحرب الأخيرة بالبلاد وتزيد الأمور تعقيدًا. ومع ذلك، فإن إرادتنا لم ولن تنكسر، ونحن ماضون في بذل كل الجهود الممكنة لإعادة بناء ما تهدّم، واستعادة الثقة، وخلق فرص عمل تليق بكرامة اللبنانيين”.

وختم رئيس الجمهورية: “إنني أؤكد التزامي، مع الحكومة، بمواصلة العمل على تحسين أوضاع العمال، من خلال دعم حقوقهم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتأمين بيئة عمل عادلة تحفظ كرامتهم وتكافئ جهودهم. فأنتم عصب الاقتصاد اللبناني، وبكم ينهض الوطن، ومن دونكم لا يمكن لأي خطة إصلاحية أن تنجح أو تستمرّ”.

