عون ألغى مواعيده بعد الظهر ما يؤكد أن اتصالا ثلاثيا سيجري بعد الظهر بمشاركة روبيو

علمت صحيفة “المدن” أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ألغى مواعيده المقررة بعد ظهر اليوم، ما يرجّح إجراء اتصال مرتقب قد يكون ثلاثياً بمشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وبحسب المعلومات، أبلغ عون رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاتصال، الذي نصحه برفضه، فيما أبدى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عدم رضاه عن هذه الخطوة.

ورجّحت المصادر أن يقابل هذا الاتصال إعلان وقف لإطلاق النار، من دون وضوح ما إذا كان شاملاً أم محدوداً. كما أشارت أوساط بعبدا إلى أنها لم تتبلغ الأمر رسمياً، لكنها كانت على علم به، بدليل إبلاغها بري الذي جاء موقفه حاسماً بالرفض.

وأكدت مصادر سياسية أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية سبق التبليغ الرسمي للبنان، قبل أن يتلقى عون اتصالاً من واشنطن يفيد بأن الوسيط الأميركي سيتواصل معه، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي على الخط

