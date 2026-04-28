هذا هو الحكم على”سوري” منفّذ هجوم السفارة الأميركية في عوكر

أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة على السوري قيس الفراج، بعد إدانته بتنفيذ هجوم مسلّح على مبنى السفارة الأميركية في عوكر قبل نحو عام، ما أدى إلى إصابة أحد الحراس بجروح خطيرة أدّت إلى فقدان النظر في إحدى عينيه وتشوهات دائمة في الوجه.

ووفق التحقيقات، استخدم الفراج بندقية كلاشينكوف واشترى الذخيرة والمعدات من أمواله الخاصة، بعد أن رصد موقع السفارة عبر خرائط غوغل. وأثناء العملية، اشتبك مع الجيش اللبناني الذي أصابه بجروح بالغة أدّت إلى بتر يده وشلل رجله.

كما قضت المحكمة بأحكام متفاوتة بحق متورطين آخرين في قضايا مرتبطة بتجارة السلاح، وغرامات مالية، إضافة إلى أحكام غيابية.

