جمعية “تدبير” تطلق احتفالات عيد الميلاد في عندقت

أطلقت جمعية “تدبير” برئاسة طاني حنّا، احتفالات عيد الميلاد، والتي ستستمر لغاية ليل 25 من الشهر الحالي، في مبنى الجمعية في بلدة عندقت، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وتتضمن الفعاليات معرضًا للمونة البلدية، والأشغال اليدوية والحرفية، والمأكولات التراثية، إلى سلسلة نشاطات فنية وترفيهية مخصّصة للأطفال والعائلات. وقد شهد افتتاح الاحتفالية عروضًا مميّزة للسيرك ونشاطات مسلّية للأطفال، بالإضافة إلى جولة لبابا نويل الذي نشر الفرح بين الأهالي والأطفال. بالاضافة الى قطار يتنقل بالاطفال في محيط المعرض وتحت اضواء الزينة التي تميزت بها البلدة هذا العام.

كما ستتخلّل الأيام المقبلة أمسيات فنية ودينية وتراتيل ميلادية من وحي المناسبة، ومن بينها أمسية خاصة اليوم تُحييها المرنّمة جومانة مدوّر.

وأعرب رئيس الجمعية حنّا عن سعادته بفرح الأطفال في هذه الأيام المباركة، موجّهًا “أحرّ التهاني” إلى أهالي عندقت وجميع بلدات عكار، ومتمنيًا أن “يعمّ السلام والطمأنينة وراحة البال الجميع” .

