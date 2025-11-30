أبي رميا في عنايا قبيل زيارة البابا لمتابعة الاستعدادات

زار النائب سيمون أبي رميا، دير مار مارون – عنايا، عشية الزيارة التاريخية التي سيقوم بها البابا ليون الرابع عشر إلى ضريح القديس شربل، للاطلاع على التحضيرات، استعداداً لهذه المحطة الروحانية الاستثنائية.

وجال في أرجاء الدير، حيث استمع إلى شرح من القيّمين حول تفاصيل التنظيم، كما عقد لقاءات مع ممثلين عن السلطات العسكرية والبلدية المعنيين بتأمين الانسياب اللوجستي وتأمين الظروف الملائمة لاستقبال الحشود المتوقعة.

وأكد أن “النهار المرتقب سيكون يوماً تاريخياً للبنان وللمنطقة، نظراً لما تمثّله زيارة البابا من أهمية دينية وروحية ووطنية”.

ودعا أبناء جميع بلدات وقرى قضاء جبيل، كما كل اللبنانيين، إلى مواكبة هذا الحدث الروحاني الكبير، والمشاركة في استقبال الحبر الأعظم عند محطته في عنايا.

