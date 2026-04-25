عملية أمنية لافتة في حورتعلا وبحنين تنتهي بتوقيف مسلحين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة حورتعلا – بعلبك وأوقفت 5 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة بحنين – المنية الضنية المواطن (خ.ر.) لحيازته سلاحًا حربيًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.