احتفال ميلادي استثنائي يجمع 350 طفلا في عمشيت

أقامت رعية سيدة عمشيت، للسنة الرابعة عشر على التوالي، احتفالا ميلاديا مميزا على مسرح ثانوية ليسيه عمشيت بعنوان: “ميلاد الرجاء”، شارك فيه 350 طفلا. وقد تخلل الاحتفال مسرحية ميلادية بعنوان “A Wingless Christmas” أضفت أجواء من الفرح على وجوه الأطفال.

وألقى خادم الرعية، الخوري شربل الخوري كلمة شدد فيها على “معنى الرجاء في حياتنا المسيحية وعلى ضرورة أن يبقى يسوع محور حب الأطفال وعائلاتهم”، داعيا إلى “ضرورة أن يبقى إيماننا كبيرا بوطننا”. كما عبر عن أمله ان تحمل ولادة الطفل يسوع الفرحة والمحبة والسلام في قلوب الجميع. وشكر رئيسة إقليم جبيل في رابطة “كاريتاس لبنان” جانين بولس على عطاءاتها الإنسانية اللامحدودة ولفتتها المفعمة بالمحبة تجاه الأطفال. كما خصّ بالشكر إدارة الثانوية التي فتحت أبوابها لاستقبال الأطفال .

وفي الختام، تم تقديم ضيافة العيد لجميع الحاضرين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.