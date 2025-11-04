قرار قضائي بوقف الأعمال فوق مغارة الفقمة في عمشيت

اعلنت النائبة نجاة عون صليبا في بيان انه”صدر اليوم قرار قضائي بوقف جميع أعمال الحفر والبناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت، بناءً على مراجعة تقدّمنا بها أنا والأستاذ فريد سامي أبي يونس، عبر المحامي شكري حدّاد، وبالتعاون مع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية – SEID”.

واكدت ان”المغارة تُعدّ موطناً لفقمة الراهب المهددة بالانقراض، وأي تعدٍّ عليها يشكل خطراً مباشراً على البيئة البحرية في لبنان”.

ودعت” وزارتي البيئة والأشغال العامة الى عدم التساهل مع احد في هذه القضية” ،كما “دعت بلدية عمشيت والقوى الأمنية إلى التنفيذ الفوري للقرار، واتخاذ كل الإجراءات لحماية المغارة باعتبارها ثروة بيئية وطنية لا تُعوّض”.

وخمت مؤكدة ان”حماية مغارة الفقمة هي مسؤولية الدولة وحق للأجيال القادمة”.

