إدانة دوليّة لاستمرار البناء فوق مغارة فقمة الراهب في عمشيت

دانت جمعيّة الأرض – لبنان استمرار أعمال البناء فوق مغارة فقمة الراهب في بلدة عمشيت، معتبرةً أن ما يحدث يُشكّل انتهاكًا صارخًا لتراث طبيعي فريد من نوعه في لبنان والمنطقة.

وفي بيانها، كشفت الجمعية أن منظّمة SAD-AFAG التركيّة، وهي من أبرز الهيئات العالميّة المتخصّصة في حماية فقمة الراهب المتوسّطية، وجّهت رسالة رسميّة حازمة إلى الوزارات اللبنانيّة عبر جمعية الأرض لبنان، تعكس حجم القلق الدولي المتزايد حيال هذا التعدّي.

وأوضحت الرسالة أنّ استمرار أعمال البناء فوق المغارة يُعدّ تهديدًا مباشرًا لموئلٍ أساسيّ لفقمة الراهب في المشرق، مؤكّدة أنّ هذا الموقع البيئي الفريد لا يمكن تعويضه في حال تدميره أو المساس به.

وطالبت SAD-AFAG الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأشغال فوق المغارة، وتفعيل القوانين البيئية الوطنية، إضافة إلى احترام التزامات لبنان الدولية ضمن اتفاقيّة برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث والتعديات الساحلية.

كما أُرسلت نسخة من الرسالة إلى منظّمات بيئيّة دوليّة ومتوسطيّة، في خطوة تهدف إلى حشد الدعم الدولي وإبراز أنّ المتوسّط بأسره يستيقظ اليوم دفاعًا عن عمشيت وبيئتها البحريّة، في مواجهة أي محاولات لتدمير هذا التراث الطبيعي القيّم.

