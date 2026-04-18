علي أكبر ولايتي: التوجّهات الحاليّة ضدّ الحزب قد تدفع لبنان إلى “حافّة التقسيم”

ظهر موقف جديد لمستشار المرشد علي أكبر ولايتي، حذّر خلاله الحكومة اللبنانيّة من اعتماد ما وصفه بـ”نهج رفيق الحريري”، معتبرًا أنّ التجربة التاريخيّة في لبنان تُظهر أنّ الحكومات التي تنسجم مع ما أسماه “المقاومة” تُحافظ على الاستقرار، فيما تؤدّي السياسات المرتبطة بالخارج إلى إضعاف السيادة الوطنيّة.

وقال ولايتـي، في مقابلةٍ مع وكالة “فارس”، إنّ التيّارات التي اتّبعت، وفق تعبيره، مسار التبعيّة لفرنسا والسعوديّة “لم تحصد سوى الفشل وإضعاف الحاكميّة الوطنيّة”، مشيرًا بالاسم إلى رئيس الحكومة نوّاف سلام ضمن هذا السياق.

وحذّر من أنّ “التوجّهات الحاليّة ضدّ المقاومة”، قد تدفع لبنان إلى “حافّة التقسيم”، مؤكّدًا أنّ “الضمانة الوحيدة لوحدة الأراضي اللبنانيّة هي قوّة الردع التي يمتلكها الحزب”.

