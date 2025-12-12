المخابرات توقف مشتبهين بمحاولة خطف في علما والبداوي

صدر عن قيادة الجيش ـمديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 11 /12 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي علما – زغرتا والبداوي – طرابلس المواطنَين (م.د.) و(ح.ج.) لتورطهما في محاولة خطف السوري (م.س.) وإطلاق النار عليه في منطقة علما – زغرتا.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.

