لبنان

الامن العام يوقف أحد أخطر المطلوبين في منطقة عكار

Published: 44 minute ago
عكار

نفذت دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام عملية أمنية نوعية دقيقة وخاطفة في منطقة عكار، ​في إطار جهودها المستمرة لملاحقة المطلوبين وتثبيت الأمن والاستقرار، وبالتنسيق مع القضاء المختص، أسفرت عن القبض على م . د (لبناني الجنسية )  أحد أخطر المطلوبين في المنطقة بجرائم ​قتل وتهديد وتجارة اسلحة حيث تم ضبط سلاح حربي وذخائر .  تم اقتياد الموقوف بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

Join our WhatsApp group - Cedar News

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 44 minute ago
زر الذهاب إلى الأعلى