الامن العام يوقف أحد أخطر المطلوبين في منطقة عكار

نفذت دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام عملية أمنية نوعية دقيقة وخاطفة في منطقة عكار، ​في إطار جهودها المستمرة لملاحقة المطلوبين وتثبيت الأمن والاستقرار، وبالتنسيق مع القضاء المختص، أسفرت عن القبض على م . د (لبناني الجنسية ) أحد أخطر المطلوبين في المنطقة بجرائم ​قتل وتهديد وتجارة اسلحة حيث تم ضبط سلاح حربي وذخائر . تم اقتياد الموقوف بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

