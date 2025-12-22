العثور على جثة تسعينية في عكار والتحقيقات جارية

عثر صباح اليوم على جثة مسنة تسعينية في فراشها، مخنوقةً بحبل، داخل منزلها العائلي عند مفترق بلدة الشيخ محمد، في محافظة عكار . وقد حضرت القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لتبيان ظروف الوفاة. كما حضر فريق من الصليب الأحمر اللبناني لنقل الضحية إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، حيث سيُجري الطبيب الشرعي الكشف عليها وإصدار تقريره.

