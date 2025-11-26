بالصور: تحرّك جديد للريجي.. مداهمات مفاجئة في عكار تكشف شبكات تهريب واسعة

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورة. وأعلنت في بيان “ان جهازها لمكافحة التهريب نفذ في هذا الإطار، عمليات دهم في كفرملكي وعكار العتيقة ودير دلوم في محافظة عكار.

تحرّك جديد للريجي.. مداهمات مفاجئة في عكار تكشف شبكات تهريب واسعة #عاجل pic.twitter.com/w5XJsbEjv9 — Cedar News (@cedar_news) November 26, 2025

وأسفرت المداهمات عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العربي بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص”.

