توقيف مطلق النار العشوائي في عكار بعد إصابة شخصين

Published: 23 hours ago
عكار

اوقفت  مديرية امن الدولة في عكار المدعو مازن أحمد مطلب (مواليد 1994)، بعد أن أقدم على إطلاق النار صباحا بشكلٍ عشوائي من سلاحٍ حربي، ما أدّى إلى إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفيات لتلقّي العلاج اللازم.

وقد تبيّن أنّ الموقوف  الذي سلم الى مخابرات الجيش من أصحاب السوابق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

